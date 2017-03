Bisher ältestes bekanntes Pflanzenfossil entdeckt

Das bisher älteste bekannte Pflanzenfossil ist nach Angaben von Wissenschaftlern in Indien gefunden worden. Die versteinerte Pflanze ist 1,6 Milliarden Jahre alt und offenbar eine Rotalge, wie das US- Fachmagazin "PLOS Biology" am Dienstag berichtete. Der Fund deute darauf hin, dass es fortgeschrittenes vielzelliges Leben auf der Erde schon wesentlich länger gebe als bisher angenommen.