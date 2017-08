Baby in Indien mit Zwilling im Bauch geboren

In Indien ist ein Baby mit einem teilentwickelten Zwilling im Bauch geboren worden. Der etwa sieben Zentimeter lange und 150 Gramm schwere Embryo sei vergangene Woche aus dem Körper des Buben entfernt worden, bestätigte die Gynäkologin Neena Nichlani am Dienstag entsprechende Medienberichte. Die Operation im Titan- Krankenhaus in der Stadt Thane nahe Mumbai sei gut verlaufen, der Säugling gesund.