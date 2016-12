Australien: Hochgiftige Quallen breiten sich aus

Die etwa einen Kubikzentimeter kleinen Tiere mit ihren bis zu einem Meter langen Tentakeln dürften nach Ansicht des Experten binnen weniger Jahre die beliebten Strände der Sunshine Coast im Süden des Staates Queensland unsicher machen.

Stiche können Herzinfarkte verursachen

Es habe in der jüngeren Vergangenheit zwei Todesfälle durch Irukandji- Quallen gegeben, betonte Seymour. Dutzende Opfer müssten jedes Jahr in Krankenhäusern behandelt werden. Die Stiche lösen dem Forscher zufolge heftige Schmerzen und Übelkeit aus und können bei älteren oder kranken Menschen auch Herzinfarkte verursachen.

Erst vor wenigen Tagen waren vier Menschen vor Fraser- Island von den Tieren gestochen worden. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus und sind laut ABC in stabilem Zustand. Die Insel liegt rund 1000 Kilometer südlich der nordostaustralischen Stadt Cairns, in deren wärmerem Wasser die Quallen üblicherweise zu finden sind. Die Wassertemperatur vor der Insel sei um ein bis zwei Grad gestiegen, sagte Seymour.