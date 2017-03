Astronomen finden weiteren Mond im Sonnensystem

Wissenschaftler um John Stansberry vom Space Telescope Science Institute an der Johns Hopkins University Homewood Campus in Baltimore im US- Bundesstaat Maryland haben den Mond auf acht Fotos, die das Weltraumobservatorium "Hubble" zwischen 2009 bis 2010 zur Erde gefunkt hat, ausfindig gemacht.

Mond hat Durchmesser von 237 Kilometern

Der noch namenlose Trabant hat demnach einen Durchmesser von rund 237 Kilometern und kreist um 2007 OR10 am Rande unseres Sonnensystems. Der Zwerplanet - nach Pluto und Eris der drittgrößte Himmelskörper jenseits der Neptunbahn - zählt zu den sognannten transneptunischen Objekten (TNO) und wird auch als Scattered Disk Object bezeichnet. Sie sind gängigen Modellen zufolge wie sämtliche Objekte im Kuipergürtel außerhalb der Neptunbahn dereinst in der planetaren Aggregationsscheibe des Sonnensystems entstanden.

Dass alle bis dato bekannten TNOs Monde besitzen, deute auf eine sehr chaotische und dicht gedrängte Vergangenheit in den Randbereichen unseres Sonnensystems hin, berichten die Astronomen in einem auf der Open Access- Plattform arXiv.org veröffentlichten Fachartikel.

2007 OR10 wurde erst 2007 entdeckt

Der Zwergplanet- Kandidat 2007 OR10 wurde am 17. Juli 2007 von einem Team um Mike Brown am California Institute of Technology in Pasadena entdeckt. Der Himmelskörper mit einem Durchmesser von 1535 Kilometern ist gegenwärtig das größte bekannte Objekt im Sonnensystem, das noch keinen offiziellen Namen hat. Laut seinen Entdeckern besteht 2007 OR10 sehr wahrscheinlich aus einem Gesteinskern mit einem dicken Mantel aus Wassereis.

"Hubble" seit knapp 27 Jahren im All

Das Teleskop "Hubble" ist ein gemeinsames Projekt der US- Weltraumbehörde NASA und ihrem europäischen Pendant ESA. Es ist ein Observatorium für sichtbares und UV- Licht sowie Infrarotstrahlung und umrundet die Erde in einer Höhe von 575 Kilometern innerhalb von 96 Minuten einmal. Es wurde am 24. April 1990 im Zuge der Spaceshuttle- Mission STS- 31 ins All geschossen.

Das Weltraumteleskop "Hubble" im Erdorbit Foto: ESA

