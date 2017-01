Asteroid raste heute relativ knapp an Erde vorbei

Heute Früh ist ein geschätzte vier bis 14 Meter großer Asteroid, den Forscher erst am Freitag entdeckt haben, relativ knapp an der Erde vorbeigeflogen. Um 5.55 Uhr MEZ passierte der kosmische Brocken mit dem Katalognamen 2017 BX in der - aus astronomischer Sicht - geringen Entfernung von rund 261.000 Kilometern (das entspricht in etwa zwei Dritteln der Distanz zwischen Erde und Mond, Anm.) unseren Planeten.