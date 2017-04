Am Arm gezüchtetes Ohr an Kopf transplantiert

Wie die chinesische Zeitung "China Daily" am Donnerstag berichtete, verlor der Chinese Ji bei einem schrecklichen Autounfall vor über einem Jahr ein Ohr. Es folgten zahlreiche Operationen, in denen die schwer geschädigte Gesichtshaut wieder hergestellt werden konnte. Ein Ohr aber blieb für immer verloren.

Züchtung dauerte knapp vier Monate

Doch Ärzte der Universitätsklinik Jiatong ließen sich auf ein ungewöhnliches Experiment ein: Sie züchteten ab November des Vorjahres auf dem Unterarm des Patienten ein mittels 3D- Drucker modelliertes Ohr aus körpereigenem Knorpel.

Die Ärzte implantierten dafür am Unterarm einen Haut- Expander. Durch langsame Dehnung des Expanders wurde über Wochen und Monate zusätzliches Gewebe gewonnen. Aus den Rippen des Patienten wurden Knorpel entnommen. Aus diesem Knorpel formten die Ärzte ein neues Ohr und implantierte es in in das wachsende Gewebe auf dem Unterarm Jis.

Neues Ohr binnen zwei Wochen voll funktionsfähig

Am 29. März, also knapp nach vier Monaten, wurde schließlich in einer siebenstündigen Transplantations- OP das voll ausgewachsene Ohr vom Unterarm entfernt und am Kopf des Patienten platziert. Der Zustand des Patienten sei laut der chinesischen Zeitung stabil. Das Ohr soll innerhalb der nächsten zwei Wochen vollständig funktionsfähig sein.