Am 25. März gehen Lichter für den Klimaschutz aus

Bereits zum elften Mal schalten am 25. März von 20.30 bis 21.30 Uhr anlässlich der "Earth Hour 2017" Millionen Menschen weltweit die Lichter ab. Die 2007 vom WWF in Sydney gestartete Licht- Aus- Aktion als Symbol für den Klimaschutz hat sich zu einer internationalen Bewegung entwickelt. Im vergangenem Jahr wurden mehr als 1200 Wahrzeichen in über 178 Ländern verdunkelt.