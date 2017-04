ALMA- Aufnahme zeigt, wie ein junger Stern wächst

Mithilfe des größten Radioteleskops der Welt, des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in Chile, haben Astronomen eine faszinierende Entdeckung gemacht. Sie fanden eine sogenannte Akkretionsscheibe, die an einen riesigen Burger erinnert und um einen jungen Stern mit dem Katalognamen IRAS 05413- 0104 kreist. Dabei transportiert sie Gas und Staub in ihr Zentrum, die der Stern für seine Geburt benötigt.