All- Tsunami schleudert Schwarzes Loch aus Galaxie

Ein Team um Marco Chiaberge vom Space Telescope Science Institute in Baltimore hatte mit "Hubble" eine rund acht Milliarden Lichtjahre (ein Lichtjahr entspricht einer Strecke von knapp zehn Billionen Kilometern, Anm.) entfernte Galaxie untersucht. Diese gehört zu einem Galaxienhaufen, in dem die Astronomen nach Anzeichen für verschmelzende Sternsysteme gesucht hatten. Zu ihrer Überraschung beobachteten sie dabei einen sogenannten Quasar in den Außenbezirken der untersuchten Galaxie.

Das Weltraumteleskop "Hubble" im Erdorbit Foto: NASA/STScI

Quasare sind normalerweise die Kerne aktiver Galaxien. Sie werden von einem zentralen Schwarzen Loch angetrieben. Die Schwarzen Löcher selbst lassen sich nicht beobachten, aber die Quasare strahlen meist heller als eine ganze Galaxie. "Schwarze Löcher hausen im Zentrum von Galaxien, daher ist es ungewöhnlich, einen Quasar nicht im Zentrum zu beobachten", erläutert Chiaberge.

Rast Millionen Kilometer pro Stunde durchs All

Die Forscher errechneten, dass dieser Quasar sich mit seinem supermassiven Schwarzen Loch rund 35.000 Lichtjahre vom Zentrum seiner Galaxie entfernt hat. Das ist weiter als die Distanz der Sonne zum Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Die Geschwindigkeit des Quasars mit der Katalognummer 3C186 legt nahe, dass er seine Galaxie in etwa 20 Millionen Jahren verlassen und dann durchs Weltall vagabundieren wird.

Um einem derart massereichen Schwarzen Loch diese Geschwindigkeit zu verleihen, ist die Energie von 100 Millionen gleichzeitig explodierenden Supernovae nötig, wie die Astronomen erläutern. Die Wissenschaftler haben das ungewöhnliche System mit zahlreichen Teleskopen untersucht. "Als wir die Beobachtungen von "Hubble", dem Röntgenobservatorium "Chandra" (Bild unten) und dem Sloan Digital Sky Survey kombiniert haben, deutete alles auf dasselbe Szenario hin", berichtet Chiaberge.

Das Weltraumteleskop "Chandra" Foto: NASA/CXC/D. Berry

Die Forscher gehen davon aus, dass die Heimatgalaxie des ungewöhnlichen Schwarzen Lochs tatsächlich mit einer Nachbargalaxie verschmolzen ist. Dabei sind auch ihre beiden supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum verschmolzen. Das geschieht jedoch nicht auf einen Schlag. Stattdessen umkreisen sich die Schwarzen Löcher immer enger und schneller und strahlen dabei spiralförmige Gravitationswellen ab - ähnlich wie ein rotierender Rasensprenger Wasser verteilt.

Gravitationswellen in eine Richtung gebündelt

Wenn die beiden Schwarzen Löcher nicht dieselbe Masse und dieselbe Eigenrotationsrate besitzen, können die Gravitationswellen in eine Richtung stärker gebündelt sein. Sobald die Schwarzen Löcher schließlich verschmelzen, stoppen sie die Produktion von Gravitationswellen. Der Rückstoß schleudert das verschmolzene Schwarze Loch dann in die gegenüberliegende Richtung der zuvor gebündelten Gravitationswellen.

Zwei sich annähernde Schwarze Löcher und ihre Gravitationswellen Foto: NASA

Genau das ist nach Annahme der Astronomen mit dem gigantischen Schwarzen Loch im Herzen von 3C186 passiert. Die einzig andere Erklärung sei, dass sich der Quasar in Wahrheit irgendwo weit hinter der beobachteten Galaxie in einer anderen Galaxie befinde. Von so einer Hintergrundgalaxie sei in den Beobachtungen in zahlreichen Wellenlängenbereichen jedoch keine Spur zu finden, so die Forscher.