Alarmierend: Antibiotika helfen immer öfter nicht

Für die Patienten gebe es dann "fast gar keine Optionen mehr" zur Behandlung, sagte die amtierende Direktorin Andrea Ammon. Für den Atemwegskeim Klebsiella pneumoniae etwa schlüsselte die Behörde dies auf: Im Jahr 2012 wirkten Carbapenem- Antibiotika, die Mediziner sich als letztes Mittel aufheben, in 6,2 Prozent der Fälle nicht, im Vorjahr waren es bereits 8,1 Prozent. In einigen Fällen sei das Bakterium auch gegen auch eine Kombination mit Polymyxin- Antibiotika resistent gewesen.

Acht von 100 Patienten quasi nicht behandelbar

"Acht Prozent bedeutet, dass von 100 Patienten acht praktisch nicht mehr behandelbar sind", sagte Ammon. "Und das sind einfach acht zu viel. Es bedeutet auch, dass wir jetzt Maßnahmen treffen müssen, dass es sich nicht weiter ausbreitet.

Mikroskopische Aufnahme eines methillicin-resitenten Staphylococcus aureus Foto: CDC/Public Health Image Library

30 Prozent aller Antibiotika- Gaben unnötig

Wissenschaftler schlagen wegen des Trends seit Jahren Alarm. Ein Grund für die Resistenzen ist der zu häufige oder falsche Einsatz von Antibiotika. Jährlich bekommen laut Studie rund ein Drittel aller Krankenversicherten ein Antibiotikum verschrieben. Autorin Elisabeth Meyer vom Charite- Institut für Umweltmedizin und Hygiene in Berlin geht in einer Anaylse davon aus, dass etwa 30 Prozent aller Antibiotika in der Humanmedizin nicht notwendig sind.