4,4 km großer Asteroid fliegt an der Erde vorbei

Das entspricht in etwa der 18- fachen Enfernung Erde- Mond, berichtet die NASA auf ihrer Website. Bei "(3122) Florence" handelt es sich laut Angaben ihrer Experten um einen Asteroiden vom sogenannten Amor- Typ. Diese kreuzen die Erdbahn nicht, kommen ihr aber nahe.

Nach Florence Nightingale benannt

Der nach der britischen Sozialreformerin Florence Nightingale (1820 bis 1910) benannte kosmische Brocken wurde am 2. März 1981 vom Astronomen Schelte John "Bobby" Bus am Siding- Spring- Observatorium im australischen Coonabarabran (Bild unten) entdeckt. Der 1956 geborene Forscher hat zahlreiche Himmelskörper entdeckt, ein Asteroid wurde zu seinen Ehren "(3254) Bus" getauft.

Ein Teil des Siding-Spring-Observatoriums in Australien Foto: Las Cumbres Observatory

"'Florence' ist der größte Asteroid, der unseren Planeten derart nahe passiert, seit das NASA- Programm zur Erkennung und Verfolgung erdnahen Asteroiden gestartet wurde", sagt Paul Chodas vom Center for Near- Earth Object Studies (CNEOS) am Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena. Der Asteroid wird seit mittlerweile fast 40 Jahren beobachtet und seine Bahn ist daher sehr genau bekannt.

Die Bahn (gelb) von Asteroid "(3122) Florence" Foto: NASA

"Stellt keinerlei Gefahr für die Erde dar"

Trotz seiner Größe stelle der Asteroid "Florence" keinerlei Gefahr für unsere Erde dar, so Forscher der NASA. "Viele uns bekannte Asteroiden flogen an der Erde näher vorbei, doch keiner davon war von vergleichbarer Größe", wird NASA- Experte Chodas auf der Website der US- Raumfahrtbehörde zitiert.