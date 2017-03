400.000 Jahre alter Menschenschädel entdeckt

In Portugal haben Wissenschaftler einen etwa 400.000 Jahre alten menschlichen Schädel gefunden - eines der ältesten derartigen Fossilien, die je in Europa entdeckt wurden. Ein Team um Joao Zilhao von der Universität Barcelona sei in einer Ausgrabungsstätte bei Aroeira auf den Schädel gestoßen, teilte die an den Grabungen beteiligte Universität Complutense Madrid (UCM) mit.