Zauchensee "heiß" auf Lindsey Vonns Comeback

Die Wetterprognosen machen den Veranstaltern in Zauchensee etwas Sorgen. Aber OK- Vizepräsident und Hausherr Michael Walchhofer ist guter Dinge, dass am Donnerstag das erste Training für die Abfahrt am Samstag und die Kombination am Sonntag über die Bühne gehen kann, wo das Comeback von Lindsey Vonn steigen soll. Der US- Star hatte sich am 10. November beim Training in Colorado den Oberarm gebrochen und stand seither in Therapie.

Foto: GEPA

Erst Anfang Jänner bekam sie die ärztliche Freigabe für das Skifahren. Nach dem Super- G-Training in den USA flog sie Sonntag nach Europa, trainiert auf der Kärntner Turrach. "Danach entscheiden wir, ob es sich für Zauchensee ausgeht", meinte US- Alpindirektor Riml. Aber die 32- Jährige wird sich einen Start kaum entgehen lassen. In der Pongauer Ski- Destination ist für Vonn bei Hotelier Walchhofer ein Zimmer reserviert.

Vier Vonn- Siege in Zauchensee

Und Zauchensee ist schon richtig "heiß" aufs Vonn- Comeback! Und sie auch auf die Kälberlochstrecke: Dort gewann sie im Vorjahr Sprint- Abfahrt und Super- G, nachdem Zauchensee für St. Anton eingesprungen war. Ansonsten steht Zauchensee abwechselnd mit Bad Kleinkirchheim und St. Anton alle drei Jahre fix im Weltcup- Kalender - und zwar mit der Originalstrecke samt steilem Starthang. Der heuer wieder befahren wird. Auch von ganz oben hat Vonn schon gesiegt (2011), vier ihrer 76 Weltcuperfolge in Zauchensee gefeiert. Wodurch ihr Angriff auf den Stenmark- Rekord (86 Siege) im Pongau wieder starten dürfte.

Herbert Struber, Kronen Zeitung