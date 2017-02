Einer der gelungensten Schnappschüsse dieser Weltmeisterschaften gelang keinem der zahlreichen Profi- Fotografen. Sondern Hans Pum. Der Sportdirektor des Skiverbandes schaffte es, die mit Hunderten Stundenkilometern fliegende Kunstflugstaffel Patrouille Suisse genau dann abzulichten, als sie über Präsident Peter Schröcksnadel flog.

Foto: Hans Pum

Das Bild oben steht so sinnbildlich für manch unerwarteten Höhenflug, über die die beiden Verbandsbosse bei der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz bereits jubeln konnten.

Schröcksnadel im Bademantel

Beeindruckt haben die beiden nicht nur die Erfolge wie vor allem jene des Damenteams. Auch die Stimmung in der ganzen Mannschaft, die gut wie selten zuvor ist. "Ich bin bei der letzten Medaillen- Party gleich vorsorglich in den Bademantel geschlüpft", schmunzelt Schröcksnadel "weil wir sind jetzt auch im Feiern Weltmeister. Und da war klar, dass wieder der Sekt spritzen wird!" Und Pum erklärt: "Wir haben in unserem Hotel einen riesigen Raum nur für die Mannschaft mit Wuzzler und so weiter und so fort. Dort entsteht auch ein Gemeinschaftsgefühl, das natürlich für die ganze Stimmung enorm wichtig ist. Und das spiegelt sich dann auch in manchen Erfolgen wider, mit denen auch wir nicht gerechnet haben."

Foto: GEPA

Wermutstropfen gab es aber bei diesen Titelkämpfen trotz aller erfreulichen Aspekte auch. Pum: "Etwa die Verletzung der Mirjam Puchner, das rasche Ausscheiden im Teambewerb oder auch die Tatsache, dass die Hundertstel oft gegen uns gerannt sind." Aber das könnte sich in den letzten vier Rennen noch ändern. Für die es für die Verbandsspitze ganz klar formulierte Ziele gibt. "Wir wissen, dass wir nach den bisherigen Saisonergebnissen von den Damen in den technischen Disziplinen keine Wunderdinge erwarten können. Aber warum sollen sie uns nicht noch einmal so überraschen, wie sie das hier schon getan haben. Und bei den Herren wollen wir ganz klar in jedem der beiden ausständigen Rennen um die Medaillen mitfahren, was auch absolut möglich sein wird." Nachsatz von Pum: "Und zwar keinesfalls nur für Marcel Hirscher"

Peter Frauneder, Kronen Zeitung