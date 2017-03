Windlotterie! Kraft verliert Raw- Air- Führung

Weltcupleader Kraft fehlen vor dem Hauptbewerb am Donnerstag in der Raw- Air- Wertung 7,1 Punkte auf Vizeweltmeister Wellinger. Dritter ist 24,7 Zähler zurück nach wie vor dessen Teamkollege Markus Eisenbichler.

Die Qualifikation musste wegen Schneefalls und starker Windböen mehrfach unterbrochen werden. Ständig wechselnde Bedingungen machte die Konkurrenz zu einer Lotterie. Gregor Schlierenzauer trat deshalb nach mehreren Unterbrechungen und langer Zwangspause unmittelbar vor ihm gar nicht mehr an. Der Tiroler ist damit am Donnerstag nicht mit dabei. Die fix gesetzten Michael Hayböck und Manuel Fettner ließen die Qualifikation aus.

Kraft: "Verstehe nicht, warum man das durchboxt"

Stefan Kraft haderte mit den Bedingungen. "Gut angefühlt hat es sich nicht. Spass war es keiner heute", meinte der Salzburger im Interview. Spätestens nach der langen Pause vor Gregor Schlierenzauer hätte man ein Verschiebung auf Donnerstag überlegen müssen. "Ich verstehe nicht ganz, dass man das bei dem Wetter durchboxt."

Kraft gibt sich aber kämpferisch. "Man kann es eh nicht mehr ändern. Ich hoffe, dass ich mit zwei guten Sprüngen ein bisschen was gutmachen kann."

Der am Vortag in Lillehammer wegen starker Windböen abgesagte Bewerb wird am Freitag in Vikersund auf der Flugschanze ohne Qualifikation in nur einem Durchgang nachgeholt. Am Samstag findet dann zunächst die Qualifikation für das Einzel am Sonntag und anschließend der Teambewerb statt. Alle Bewerbe fließen in die neue Raw- Air- Wertung ein.