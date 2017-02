"Wahnsinn!" Gold- Hirscher hat es allen gezeigt

Dieser Marcel Hirscher hat Ski- Österreich wieder einmal ausflippen lassen! Er eroberte unser zweites Gold bei dieser Ski- WM nach dem Auftaktsieg von Nici Schmidhofer im Super- G. Im Interview im Video oben merkt man dem Österreicher die riesige Erleichterung an.

Marcel spricht auch über seine Gefühle direkt nachdem er den "Einser" aufleuchten gesehen hat - und den Slalom am Sonntag, in dem er neben Henrik Kristoffersen (Nor) wieder der ganz große Favorit ist.

Das "Bashing" (zur Story ) gegen ihn nach seinen ersten WM- Einsätzen in St. Moritz (wo Marcel so nebenbei in der Super- Kombination auch noch die Silbermedaille geholt hat) gehört nun garantiert der Vergangenheit an. Hirscher hat es allen gezeigt und den Kritikern mit dieser Goldmedaille, der fünften seiner so glanzvollen Karriere, das Maul gestopft.

krone.at live aus St. Moritz