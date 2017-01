Verbesserte Vanessa Herzog landet auf Endrang 8

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat sich am Schlusstag der Sprint- EM im Eisschnelllauf in Heerenveen leicht verbessert gezeigt. Im 500er wurde die 21- Jährige in 38,82 Sekunden 15/100 schneller als am Vortag Sechste. Über 1000 m kam sie in 1:18,17 Minuten - um 34/100 im Vergleich zum Samstag verbessert - auf Rang neun. Gold holte Karolina Erbanova (CZE) vor Jorien ter Moors (NED) und Olga Fatkulina (RUS).