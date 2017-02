Venier fliegt in der Abfahrt zu Sensations- Silber

"Unglaublich, zuerst hab ich es überhaupt nicht realisiert. Es war ein bisschen glatter als im Training, aber ich konnte gut damit umgehen. Ich war am Start nicht so nervös und bin locker drauf losgefahren. Ich bin sprachlos und mega- happy", so Venier in einem ersten Statement. Für die 23- jährige Tirolerin ist es die erste WM. Im Abfahrts- Weltcup konnte die Tirolerin bisher noch nie auf das Podest fahren. Ihre beste Platzierung war vor zwei Wochen Platz zwei im Super G von Garmisch- Partenkirchen.

Der Weg zum Abfahrtssilber war für Venier kein leichter. Erst am Freitagabend war sie nach dem freiwilligen Verzicht von Anna Veith vom ÖSV als vierte Starterin nominiert worden. Zudem stürzte ihre Zimmerkollegin Mirjam Puchner im Training schwer und zog sich einen Unterschenkelbruch zu. "Das ist mir nahegegangen, aber ich habe versucht, das auszublenden", erklärte die Vizeweltmeisterin im Ziel: "Wir halten im Team super zusammen, das ist das Wichtigste."

Schmidhofer: "Nicht meine Abfahrt"

Für Super- G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer reichte es diesmal nicht. Die Steirerin riss mit Startnummer eins einen Riesen- Rückstand (+1,76) auf und landete nur an 16. Stelle. "Das war nicht meine Abfahrt. Ich hab auf Stephanie getippt", verriet die Teamkollegin im Ziel. Christine Scheyer (+00,94) überzeugte als zweitbeste Österreicherin mit Rang sechs. Ramona Siebenhofer (+01,12) wurde Neunte. "Schade, es wäre mehr drinnen gewesen. Aber die Leistung war ok", zeigte sich die 25- Jährige etwas enttäuscht.

Siegerin Ilka Stuhec Foto: AFP

Ilka Stuhec ging als große Favoritin ins Rennen. Zweimal war sie in St. Moritz die Trainingsschnellste. Überhaupt gelang der Slowenin in dieser Saison mit fünf Weltcupsiegen ein kometenhafter Aufstieg. Dennoch konnte die 26- Jährige dem Druck standhalten und eroberte souverän Gold. "Es war schwieriger als im Weltcup. aber am Start habe ich mir gedacht, ich muss die Emotionen zurückhalten. Ich war sehr nervös", verriet die neue Weltmeisterin. Oft wurde die Slowenin von Verletzungen zurückgeworfen: "Ich habe immer gekämpft!"

Ihre Mutter, die gleichzeitig ihre Servicefrau ist, war ihre erste Gratulantin: "Im Moment ist es sehr emotional, ich denke, das kommt alles noch. Wir haben nicht gesprochen, wir haben nur geweint", sagte Stuhec.

Vonn: "Bronze glänzt wie Gold"

Lange Zittern hieß es für Lindsey Vonn. Die US- Amerikanerin fuhr mit Startnummer neun auf Platz drei und war nach ihrer schweren Oberarm- Verletzung überglücklich: "Es war schwierig zurück zu kommen. Bronze glänzt für mich wie Gold." Für die 32- Jährige ist es die siebente WM- Medaille.

Ergebnis, WM- Abfahrt der Damen:

1. Ilka Stuhec (SLO) 1:32,85 Min.

2. Stephanie Venier (AUT) 1:33,25 +0,40

3. Lindsey Vonn (USA) 1:33,30 +0,45

4. Sofia Goggia (ITA) 1:33,37 +0,52

5. Laurenne Ross (USA) 1:33,57 +0,72

6. Christine Scheyer (AUT) 1:33,79 +0,94

7. Fabienne Suter (SUI) 1:33,88 +1,03

8. Michelle Gisin (SUI) 1:33,89 +1,04

9. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:33,97 +1,12

10. Tina Weirather (LIE) 1:34,03 +1,18

11. Viktoria Rebensburg (GER) 1:34,10 +1,25

12. Jacqueline Wiles (USA) 1:34,36 +1,51

. Jasmine Flury (SUI) 1:34,36 +1,51

14. Elena Fanchini (ITA) 1:34,39 +1,54

15. Breezy Johnson (USA) 1:34,49 +1,64

16. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:34,61 +1,76

17. Kajsa Kling (SWE) 1:34,64 +1,79

18. Corinne Suter (SUI) 1:34,65 +1,80

19. Verena Stuffer (ITA) 1:34,81 +1,96

20. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:34,91 +2,06

21. Ester Ledecka (CZE) 1:34,96 +2,11

22. Johanna Schnarf (ITA) 1:35,05 +2,20

23. Marusa Ferk (SLO) 1:35,23 +2,38

24. Kristin Lysdahl (NOR) 1:35,26 +2,41

25. Tiffany Gauthier (FRA) 1:35,39 +2,54

. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:35,39 +2,54

27. Alexandra Prokopjewa (RUS) 1:35,46 +2,61

28. Alexandra Coletti (MON) 1:35,53 +2,68

29. Kristina Riis- Johannessen (NOR) 1:35,72 +2,87

. Kira Weidle (GER) 1:35,72 +2,87