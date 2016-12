Triple! Shiffrin ist die Königin vom Semmering

Dabei hatte Shiffrin - wie schon im ersten Lauf - im Finale mehrere grobe Patzer eingestreut, kam immer wieder von der Ideallinie ab. Und war letztlich doch nicht zu knacken. Obwohl die letztlich zweitplatzierte Veronica Velez- Zuzulova (+0,64) ihr die Latte zuvor hochgelegt hatte. Shiffrin lag im Finale nach der ersten und der zweiten Zwischenzeit deutlich hinter der Slowakin, zündete aber im Zielhang den Turbo und holte sich den Sieg.

"Verrückt!"

"Das ist wirklich verrückt. Es war ein großer Kampf, heute werde ich wirklich gut schlafen", schnaubte die alles überstrahlende Shiffrin: "Ich habe mitbekommen, dass Veronica im zweiten Lauf unmittelbar vor mir sehr, sehr schnell war. Da dachte ich mir, ich muss noch eins drauflegen. Gott sei Dank ist es mir gelungen."

Schild rettet ÖSV- Ehre

Auf Platz drei landete mit einem Respektabstand von satten 1,54 Sekunden Rückstand die Schweizerin Wendy Holdener, Vierte wurde Nina Loeseth (+1,99) aus Schweden. Und dahinter reihte sich Bernadette Schild (+2,01) ein, die mit Platz fünf die Ehre der ÖSV- Damen rettete. "Es ist einfach schön, hier am Semmering skizufahren. Ein fünfter Platz ist natürlich auch schön. Dabei war ich im ersten Durchgang zu nervös, bin nicht gut gefahren. Aber im zweiten Lauf war ich viel lockerer, auch wenn ich zwischendurch auch ein wenig gebremst habe, das gebe ich zu", so Schild.

Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser (+3,65) als 16., Stephanie Brunner (+4,26) wurde 20., Katharina Liensberger (+4,40) 22.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:40,06

2. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) +00,64

3. Wendy Holdener (SUI) +01,54

4. Nina Löseth (NOR) +01,99

5. Bernadette Schild (AUT) +02,01

6. Sarka Strachova (CZE) +02,06

7. Frida Hansdotter (SWE) +02,14

8. Chiara Costazza (ITA) +02,34

9. Erin Mielzynski (CAN) +02,52

10. Maren Skjöld (NOR) +02,81

11. Irene Curtoni (ITA) +02,89

12. Michelle Gisin (SUI) +02,95

13. Adeline Baud Mugnier (FRA) +03,29

14. Anne- Sophie Barthet (FRA) +03,30

15. Melanie Meillard (SUI) +03,56

16. Ricarda Haaser (AUT) +03,65

17. Maren Wiesler (GER) +03,69

18. Martina Dubovska (CZE) +04,10

19. Elisabeth Willibald (GER) +04,20

20. Stephanie Brunner (AUT) +04,26

21. Christina Geiger (GER) +04,33

22. Katharina Liensberger (AUT) +04,40

23. Marusa Ferk (SLO) +04,50

24. Ana Bucik (SLO) +04,73

25. Lena Dürr (GER) +04,80

26. Mireia Gutierrez (AND) +04,89

27. Denise Feierabend (SUI) +05,28

28. Meta Hrovat (SLO) +05,52