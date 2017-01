Takanashi holt 50. WC- Sieg - Iraschko- Stolz Dritte

Die Japanerin Sara Takanashi hat am Sonntag in Rasnov in Rumänien ihren 50. Weltcupsieg im Damen- Skispringen gefeiert. Die davor bei fünf Konkurrenzen ohne Erfolg gebliebene Asiatin schaffte ihren Jubiläumssieg, indem sie im finalen Durchgang an der norwegischen Vortagessiegerin und Halbzeitführenden Maren Lundby noch klar vorbeizog. Daniela Iraschko- Stolz wurde als beste Österreicherin Dritte.