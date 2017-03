Sundby gewinnt Klassiker auf dem Holmenkollen

Am Ende distanzierte Sundby den finnischen 15- km- Weltmeister um 9,9 Sekunden. Den dritten Platz holte sich der Russe Alexander Bessmertnich im Sprint einer Fünfergruppe mit 1:15 Minuten Rückstand. Der Kanadier Alex Harvey, der bei der WM in Lahti die 50 km im freien Stil gewonnen hatte, schaffte auch in der klassischen Technik einen bemerkenswerten sechsten Platz. Österreicher waren beim Traditionsrennen nicht am Start.

Wie schon bei der WM entwickelte sich ein eher untypischer Massenstart- Wettkampf. Bereits nach elf Kilometern zog Niskanen das Tempo an und sprengte damit das Feld. Lediglich Sundby konnte folgen. Die beiden wechselten sich in der Führungsarbeit ab und bauten damit ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Sundby, der in seiner erfolgreichen Karriere noch nie Einzel- Gold bei einem Großereignis gewonnen hat, hatte das bessere Ende für sich.