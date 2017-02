Stefan Kraft gewinnt 1. Oberstdorf- Skifliegen

Es war der insgesamt dritte Saisonsieg für die ÖSV- Adler, Kraft hatte in Oberstdorf auf der Großschanze schon den Auftakt der Vierschanzen- Tournee gewonnen. Manuel Fettner verpasste als Elfter knapp die Top Ten, Gregor Schlierenzauer kam auf Rang 19. Schlierenzauer hatte ein besseres Ergebnis im 1. Durchgang dieses von sehr wechselnden Bedingungen mit vielen Anlauf- Änderungen geprägten Wettkampfs mit einem 185- Meter- Flug liegengelassen.

"Es war fantastisch. Die Schanze ist perfekt"

Kraft ist nach seinem insgesamt sechsten Sieg im Weltcup in der Gesamtwertung weiter Vierter und hat mittlerweile schon acht Podestplätze zu Buche stehen. "Es war fantastisch. Die Schanze ist perfekt, eine wirklich schöne Skiflug- Schanze. Oberstdorf ist etwas Spezielles für mich", freute sich Kraft in einem ersten Statement.

"Megacool, dass mir auch das gelungen ist"

Überhaupt zeigte er sich nach seiner Premiere hocherfreut. "Megacool, dass mir auch das gelungen ist. Ich habe gewusst, dass ich sehr, sehr gut Skifliegen kann. Jeder Flug ist ein Genuss", sagte der 23- Jährige. Er hofft, am Sonntag im zweiten Bewerb noch zweimal über die Hillsize (225 Meter) fliegen zu können. "Vielleicht geht sich ja wieder das Podium aus", hofft er.

Der zweitplatzierte Wellinger, vor einer Woche um 0,3 Punkte vor dem zweitplatzierten Kraft Sieger in Willingen, hatte im ersten Durchgang mit 234,5 Metern einen neuen Schanzenrekord aufgestellt. Kraft kam mit vier Luken Anlauf weniger aber auch auf 227,5 und ging als Leader ins Finale. Mit dem Triumph übernahm Kraft freilich nach dem ersten Skiflug- Bewerb der Saison die Führung im Spezial- Weltcup. Am Sonntag (15 Uhr) geht die zweite Konkurrenz in Szene.

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 439,9 Punkte (227,5 m/218,0)

2. Andreas Wellinger (GER) 434,8 (234,5/222,5)

3. Kamil Stoch (POL) 425,4 (222,5/217,0)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 418,2 (215,5/229,0)

5. Domen Prevc (SLO) 410,9 (220,0/211,0)

6. Peter Prevc (SLO) 392,8 (220,0/211,5)

7. Michael Hayböck (AUT) 389,0 (207,0/215,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 386,2 (211,5/214,5)

9. Piotr Zyla (POL) 377,1 (214,0/203,0)

10. Richard Freitag (GER) 371,7 (195,5/214,0)

11. Manuel Fettner (AUT) 368,2 (208,5/210,5)

12. Jan Ziobro (POL) 367,7 (193,0/210,0)

13. Jernej Damjan (SLO) 363,9 (185,5/216,0)

14. Noriaki Kasai (JPN) 363,6 (195,0/219,5)

15. Andreas Stjernen (NOR) 361,7 (217,5/197,0)

16. Dmitrij Wassilijew (RUS) 359,7 (188,5/220,5)

17. Jewgenij Klimow (RUS) 358,9 (205,5/210,5)

18. Maciej Kot (POL) 358,2 (188,5/204,0)

19. Gregor Schlierenzauer (AUT) 355,3 (185,0/214,5)

20. Jurij Tepes (SLO) 345,0 (183,0/215,5)

21. Anze Lanisek (SLO) 335,4 (181,5/196,0)

22. Andreas Wank (GER) 333,6 (190,0/204,0)

23. Janne Ahonen (FIN) 328,0 (188,0/202,5)

24. Kevin Bickner (USA) 326,9 (181,5/180,5)

25. Tomas Vancura (CZE) 316,5 (171,5/177,5)

26. Denis Kornilow (RUS) 316,3 (186,5/188,5)

27. Robert Johansson (NOR) 315,7 (185,0/185,5)

28. Dawid Kubacki (POL) 312,0 (183,5/188,0)

29. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 308,3 (185,5/162,5)

30. Michael Glasder (USA) 301,6 (169,5/179,5)

Der Stand im Skiflug- Weltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 100 Punkte

2. Andreas Wellinger (GER) 80

3. Kamil Stoch (POL) 60

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 50

5. Domen Prevc (SLO) 45

6. Peter Prevc (SLO) 40

7. Michael Hayböck (AUT) 36

8. Markus Eisenbichler (GER) 32

9. Piotr Zyla (POL) 29

10. Richard Freitag (GER) 26

Weiters:

11. Manuel Fettner (AUT) 24

19. Gregor Schlierenzauer (AUT) 12

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Kamil Stoch (POL) 1038 Punkte

2. Daniel- Andre Tande (NOR) 903

3. Domen Prevc (SLO) 831

4. Stefan Kraft (AUT) 820

5. Michael Hayböck (AUT) 578

6. Maciej Kot (POL) 557

7. Manuel Fettner (AUT) 542

8. Markus Eisenbichler (GER) 509

9. Andreas Wellinger (GER) 498

10. Piotr Zyla (POL) 432

11. Richard Freitag (GER) 363

12. Andreas Stjernen (NOR) 314

13. Severin Freund (GER) 309

14. Andreas Kofler (AUT) 306

15. Peter Prevc (SLO) 299

Weiters:

29. Gregor Schlierenzauer (AUT) 80

35. Markus Schiffner (AUT) 57

54. Clemens Aigner (AUT) 8

56. Florian Altenburger (AUT) 4

61. Elias Tollinger (AUT) 2

62. Daniel Huber (AUT) 1

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 3618 Punkte

2. Österreich 3298

3. Deutschland 3237

4. Norwegen 2231

5. Slowenien 2217

6. Tschechien 590

7. Russland 565

8. Japan 551

9. Frankreich 275

10. Finnland 151