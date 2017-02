Stark! Simon Eder stürmt zu Bronze im Massenstart

Österreichs Biathleten haben durch Simon Eder am Sonntag im letzten Bewerb bei den Heim- Weltmeisterschaften in Hochfilzen die zweite Bronze- Medaille gewonnen. Eder musste sich im Massenstart über 15 km nur dem Deutschen Simon Schempp und dem Norweger Johannes Thingnes Bö geschlagen geben. Für Eder war es die zweite Einzel- WM- Medaille nach Bronze 2016 in Oslo über 20 km.

"Nach dem letzten Schuss habe ich Vollgas gegeben, ich wollte die Medaille unbedingt. Ich habe beim Angriff von Schempp nichts mehr entgegensetzen können, war schon übersäuert. Die Medaille von gestern hat mir einen riesigen Aufschwung gegeben. Eine Bronzene bei einer Heim- WM ist schöner als Gold irgendwo anders. Jetzt lassen wir es ordentlich krachen, jetzt brechen die Dämme", so der 33- jährige Salzburger.

Das ÖSV- Team bilanziert daher mit zwei Medaillen, auch das Quartett Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Schlussläufer Dominik Landertinger hatte am Vortag in der 4 x 7,5 km- Staffel Bronze geholt.

Ergebnis:

1. Simon Schempp (GER) 35:38,3 Min. (0 Schießfehler)

2. Johannes Thingnes Bö (NOR) +9,0 Sek. (1)

3. Simon Eder (AUT) 10,1 (0)

4. Anton Schipulin (RUS) 25,3 (2)

5. Martin Fourcade (FRA) 31,3 (3)

6. Lowell Bailey (USA) 33,5 (0)

7. Dominik Landertinger (AUT) 38,0 (2)

8. Fredrik Lindström (SWE) 39,7 (1)

9. Benedikt Doll (GER) 42,9 (2)

10. Arnd Peiffer (GER) 46,1 (2)

Weiter:

19. Julian Eberhard (AUT) 1:20,9 (5)