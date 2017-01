Stark! Anna Gasser holt bei X- Games Silber

Die österreichische Snowboarderin Anna Gasser hat bei den X- Games in Aspen im US- Staat Colorado am Freitag die Silbermedaille im Big Air gewonnen. Die 25- jährige Kärntnerin musste sich nur der erst 16- jährigen US- Amerikanerin Hailey Langland geschlagen geben. Bronze ging an die 19- jährige Julia Marino, ebenfalls aus den USA.