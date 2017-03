Special Olympics in Schladming feierlich eröffnet

Die Zeremonie bot ab 19.10 Uhr den 15.000 Zuschauern bei widrigsten Wetterbedingungen im Planai- Stadion sowie den Zuschauern vor den Fernsehern nach der österreichischen Bundeshymne ein abwechslungsreiches Programm. Fünf neonfarben- leuchtende Skifahrer, die über den Planai- Zielhang fuhren, leiteten den Abend ein - gefolgt von einer einfühlsamen Tanzeinlage mit Dundu- Puppen. Um dem Brauchtum in Österreich gerecht zu werden, zogen unter anderem die Ausseer Trommelweiber, die übrigens heuer ihr 250- jähriges Jubiläum feiern, ein.

Mega- Show von Helene Fischer

Danach wurden alle 105 Delegationen mit mehr als 2.600 Athleten im Stadion vom Publikum begrüßt. Zuletzt zog das Gastgeberland ein. Gleich darauf bot eine österreichische Blasmusikkapelle den Pop- Hit "Move Your Feet" dar, wobei Perchten zu den flotten Klängen tanzten. Auf die pelzigen Gefährten folgte die deutsche Schlager- Queen Helene Fischer, die den offiziellen Song zu den Winterspielen 2017 intonierte. "Fighter" - ein Lied, das den Athleten Mut machen soll.

Helene Fischer bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics in Schladming Foto: APA/BARBARA GINDL

Anschließend war der Schladminger Bürgermeister und neue österreichische Special- Olympics- Präsident Jürgen Winter zusammen mit der Special- Olympics- Skirennläuferin Johanna Pramstaller am Wort. Sie begrüßten die zahlreichen Ehrengäste und die Delegationen. "Wir wollen dafür sorgen, dass die Idee von Eunice Shriver mehr und mehr Wirklichkeit wird", betonte Winter.

Nach einem Video in Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen früheren Special- Olympics- Präsidenten Hermann Kröll brachten Alex Pointner, Trixi Schuba, Mario Stecher, Benjamin und Marlies Raich sowie Michael Tritscher die Fahne der Special Olympics ins Stadion. Sie wurde zu den Klängen der Europahymne - gesungen von Opern- und Musical- Star Anna- Maria Kaufmann - gehisst.

Foto: GEPA

Der Präsident der Special Olympics International, Timothy Shriver, dankte Österreich für die Austragung der Spiele und motivierte die Athleten: "Wir brauchen euch, um uns zu erinnern, dass wir alles schaffen können." Anschließend sprach Ski- Legende Renate Götschl zusammen mit Athlet Franz Horvath den olympischen Eid: "Lasst mich gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so lasst es mich mutig versuchen." Nach dem Eid tanzten Special- Olympics- Athleten zusammen mit dem Wiener Staatsopernballett, und Skifahrer brachten erneut über den Planai- Hang das Olympische Feuer zur Bühne, wo die Flamme von Österreichs Teilnehmer Siegfried Mayr entfacht wurde.

Van der Bellen: "Vorbild für uns alle"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Ansprache die "Hingabe und Begeisterung", mit der die Athleten in die Wettkämpfe gehen: "Sie sind Vorbild für uns alle." Er erklärte die Spiele offiziell für eröffnet. Zum Abschluss sang Helene Fischer noch "What a Wonderful World" und Jason Mraz gab zusammen mit US- Nachwuchs- Talent Grace VanderWaal seine Hits "I'm Yours" und "I Won't Give Up" zum Besten. Schlusspunkt war um 21.30 Uhr ein Feuerwerk.

Foto: GEPA

Die Zeremonie hatte übrigens mit etwa zehn Minuten Verspätung begonnen. Mit ein Grund war, dass gegen 17.20 Uhr ein unbekannter Mann in gebrochenem Deutsch mit einer Bombe bei der Veranstaltung gedroht hatte. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, waren die Sicherheitsvorkehrungen daher noch einmal verstärkt worden. Letztlich ging die Eröffnung ruhig über die Bühne. Die Erhebungen, um den Anrufer auszuforschen, sind eingeleitet worden.