Special Olympics: Helene Fischer rockt Schladming

Nach Grammy- Gewinner Jason Mraz und "Volks- Rock'n'Roller" Andreas Gabalier haben die Veranstalter der Special Olympics Winterspiele einen weiteren Musik- Star an Land gezogen: Schlager- Queen Helene Fischer wird am 18. März bei der Eröffnung in Schladming auftreten. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch in einer Aussendung mit.