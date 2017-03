Skisprung- Ass fiel vor WM- Bewerb in Ohnmacht

Gegenüber dem norwegischen Sender "NRK" gab Forfang an, den ganzen Tag nichts getrunken zu haben. Der Grund: Er wollte auf sein Gewicht achten und somit auf das Trinken verzichten. Was in diesem Fall nach hinten losging. Vor dem WM- Wettkampf spielte sein Körper nicht mehr mit, der Norweger fiel in Ohnmacht. Norwegen landete am Ende auf Rang fünf, Österreich holte hinter Deutschland Silber.

Foto: GEPA

Nach den Ereignissen beharrte das Skisprung- Ass allerdings darauf, dass der Flüssigkeitsmangel nichts mit dem Kollaps zu tun hatte. Zum Glück konnte Forfang nach einer medizinischen Behandlung am Montag schon wieder das Großschanzen- Training bestreiten. Dennoch löste er eine erneute Mager- Debatte im Skisprung- Weltcup aus …

Beim Springen von der Normalschanze landete Forfang immerhin auf Rang sieben. Der Sieg ging an Stefan Kraft.

Seinen Gold- Sprung können Sie hier im Video noch einmal bewundern:

Video: ORF