Ski- WM: Vierkampf um den Schönheitsthron

Ob blond, ob braun, ich liebe alle Fraun... Auch Jan Kiepura wusste, als er in den 1940er- Jahren mit diesem Lied Weltruhm erlangte, nicht so recht. Ist ja auch wirklich schwierig bei so viel Schönheit.

Doch es sind genau diese Damen, die das Skifahren deutlich "attraktiver" machen. Mittlerweile gestylt mit Make- up, Lidstrich und Wimperntusche. Was Lindsey Vonn vor Jahren eingeführt hat, macht mittlerweile fast jede Skifahrerin nach. Denn neben all den Siegen auf der Piste - vermischt mit einem netten Äußeren lassen sich auch Triumphe deutlich besser verkaufen.

So zeigt sich Tina Weirather rockig auf einer Harley- Davidson. Die Tochter des ehemaligen österreichischen Abfahrtsspezialisten Harti Weirather punktet mit ihrem Lächeln, mit Charme und Natürlichkeit. Auf eine Interview- und Fotoanfrage der "Krone" in Zauchensee gab's prompt ein "Ja, klar", Mails wurden persönlich beantwortet, private Bilder weitergeleitet. Eine Ausnahme im Weltcupzirkus, wohlgemerkt.

Denn es gibt sehr wohl auch Ski- Damen, die (verständlicherweise) Journalisten gegenüber erstmal skeptisch sind. So wurde einem Gespräch vonseiten Lara Gut zwar zugestimmt, zwei Fragen, die vorweg per Mail zugeschickt wurden, im Vorfeld rausgestrichen. "Zu privat", so die Schweizerin. Auch okay. Sie ist ein Profi. Durch und durch. Wirkt jedoch damit oft kühl, distanziert, unantastbar.

Foto: GEPA

Auch bei Anna Veith geht nichts ohne ihre Pressefrau. Doch hat man bei der 26- Jährigen nie den Eindruck, als bekomme man was vorgespielt. Veith ist authentisch, aufs Wesentliche fokussiert, weiß, wie sie in der Öffentlichkeit wirkt. So ist ihr die Geparden- Kampagne "Cheetah Conservation Fund" ein Herzensanliegen. Prunk und Protz bei Veith? Fehlanzeige. Ein roter Teppich ist eher eine dazugehörende Pflicht als nützliche Showbühne.

Ganz anders bei Lindsey Vonn (im Video oben sehen Sie übrigens ihr Comeback- Video). Die US- Amerikanerin blüht auf dem Red Carpet so richtig auf - ist immer perfekt gestylt. Egal, ob auf der Skipiste oder für ein Foto- Shooting eines Modemagazins. Beim Frühstück sieht man die 32- Jährige dann doch auch mal ohne Make- up. Und sie wird trotzdem erkannt. Und auch um Selfies gebeten. Ein Theater macht deswegen aber nur sie selbst.

Vera Lischka, Kronen Zeitung