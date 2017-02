Ski- Schock: Verpasst Anna Veith auch Olympia 2018?

Via Facebook informierte Anna Veith ihre Fans, die ihr gleich fest die Daumen für die Operation drückten. Aber der Rückschlag für den ÖSV- Star ist enorm. Körperlich und auch mental. Denn so lange musste sie nach ihrem Kreuzband- und Patellarsehnen- sowie Seitenbandriss im rechten Knie am 21. Oktober 2015 um das Comeback kämpfen, welches jetzt, nach nur einer halben Saison schon schon wieder vorbei ist.

Chronische Entzündung

Denn die chronische Entzündung der Patellarsehne im linken (!) Knie macht es ihr unmöglich, an die Leistungsgrenze zu gehen. "Diese Operation ist die einzige Möglichkeit, künftig wieder schmerzfrei skifahren zu können, deshalb habe ich mich für diesen Eingriff entschieden. Ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ich meine Karriere fortsetzen möchte", sagt die tapfere Anna.

Olympia 2018 ohne Veith?

Im Privatklinikum Hochrum bei Innsbruck wird Veith am Dienstag von Dr. Christian Hoser, dem Mann, dem die Skistars vertrauen, operiert. Sie wird laut Hoser "sechs bis zwölf Monate" nicht auf Skiern stehen können. "Es wird bei dieser Operation das entzündete Gewebe weggeschnitten, damit sich nach der Operation das Gewebe neu aufbauen kann. Das ist aber ein sehr langwieriger Prozess", erklärte der Knie- und Gelenkspezialist.

Sollte Veith erst in rund einem Jahr wieder mit dem Ski- Training beginnen können, würde sie auch die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang verpassen. Man müsse aber zunächst die Operation abwarten und den Heilungsverlauf beobachten, bevor man eine belastbare Prognose abgeben könne, betonte Hoser. Dass sich Sehnen entzünden, sei "eine gar nicht so seltene Geschichte".

Kurios: Gerade erst aus dem OP- Saal geschoben wurde eine ihrer besten Freundinnen, Lara Gut. Die Schweizer Ski- Heldin hatte sich ja bei der WM das Kreuzband gerissen.