Ski- Heldin Shiffrin: "Hatte noch nie ein Date!"

"Außerhalb des Sports habe ich noch nicht viel erlebt", so Shiffrin im Interview mit "RSI" unverblümt. Was sie bedauert. "Ich würde mir gerne mehr Zeit für mein Privatleben nehmen. Und ich hätte gerne ein Date - wenn mich jemand fragen würde". An potenziellen Bewerbern sollte es jedenfalls nicht mangeln.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DOUG PENSINGER

"Mache, was ich will"

Wirklich leiden tut Shiffrin unter ihrer Situation jedenfalls nicht. "Schließlich mache ich das, was ich will: Skifahren." Und das nimmt Zeit in Anspruch. "Mein Programm ist von Montag bis Samstag durchgestaltet", sagt sie. Und am Sonntag? "Habe ich frei. Aber das ist der Tag für die Erholung. Da kann ich also auch nicht ausgehen." Irgendwie schade!