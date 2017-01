Ski- Farce: Pariasek lacht mit Sieger über Kombi

Natürlich konnte man für die extrem wechselnden Pistenverhältnisse und das Ergebnis, das an ein Europacup- Rennen erinnerte, nichts. Aber die Kombi, die seit Jahren in der Kritik steht, ist in dieser Form - mit nur ZWEI Rennen pro Saison - eine Lachnummer, die auch schon von ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel heftig kritisiert wurde.

Selbst Österreichs Frederic Berthold, der als Sensationsdritter hinter Maxence Muzaton und Hintermann seinen mit Abstand größten Karriereerfolg einheimste, gestand gleich im Zielinterview: "Wir hatten schon Vorteile mit den Verhältnissen, ein Ergebnis wie im Europacup."

Pariaseks Lacher

Kurios: Selbst Gewinner Niels Hintermann, der sich wie ORF- Mann Rainer Pariasek beim Siegerinterview vor Lachen kaum einkriegen konnte, dürfte dieser Bewerb nur sehr peripher interessieren. Auf die Frage, ob er jetzt bei der WM in St. Moritz ein Fixstarter in der Kombi sei, antwortete er ernsthaft: "Gibt es denn wirklich eine Kombi bei der WM?" Ja, gibt es. Und Hintermann holte sich hinter Pinturault Platz zwei in der Kombi- Gesamtwertung. Eigentlich unglaublich.