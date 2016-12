Ski- Cross: Wahrstötter Weltcup- Zweiter in Innichen

Ski- Crosser Christoph Wahrstötter hat im zweiten Weltcup- Bewerb der Saison in Innichen den zweiten Platz belegt und dem ÖSV damit die erste Podest- Platzierung in dieser Saison beschert. Der 27- jährige Tiroler, der in diesem Winter zum zweiten Mal nach Platz vier in Val Thorens den Endlauf erreichte, musste sich am Donnerstagnachmittag nur Weltmeister Filip Flisar beugen.