Silber und Bronze für Österreich bei Rodel- EM

Für Kindl war es bereits der vierte Podestplatz in der laufenden Saison, er rückte in der Weltcup- Gesamtwertung auf Rang zwei vor.

In der Mixed- Staffel durfte sich Kindl über Silber freuen. Der Tiroler holte mit Miriam Kastlunger und den Doppelsitzern Thomas Steu/Lorenz Koller Rang drei. 1,269 Sekunden fehlten am Ende auf das siegreiche deutsche Team, Platz zwei sicherten sich die USA (+0,881). Da die USA aber klarerweise nicht in die EM- Wertung kommen, geht Silber an Österreich.