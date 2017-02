Shiffrin siegt, Stuhec holt Kombi- Kristall

Mikaela Shiffrin hat ihren allerersten Sieg in einer Kombination eingefahren. Die US- Amerikanerin gewann am Sonntag in Crans Montana vor Federica Brignonne. Ilka Stuhec reichte Platz drei zum Gewinn der kleinen Kristall- Kugel in der Kombi- Weltcup- Wertung. Beste Österreicherin in der Tageswertung wurde Ricarda Haaser als Fünfte. Michi Kirchgasser war bereits im Super- G ausgeschieden (siehe Video oben).