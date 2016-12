Sensationssieg von Akimowa - Hauser im Sprint 20.

Mitten in die Dopingschlagzeilen um ihr Team hinein hat die Russin Tatjana Akimowa in Nove Mesto einen sensationellen Biathlon- Weltcupsieg gefeiert. Die 26- Jährige gewann den überraschungsreichen Sprint am Freitag ohne Fehlschuss vor der Französin Anais Chevalier (+ 4,3 Sek./0 Schießfehler) und Susan Dunklee (5,1/0) aus den USA. Die deutsche Weltcup- Führende Laura Dahlmeier (16,5/2) wurde Vierte.