Sensationell! Max Franz gewinnt Abfahrt in Gröden

Die ÖSV- Speed- Herren haben nach einer langen Durststrecke wieder einmal zugeschlagen. Nach 651 Tagen durfte man wieder einen Sieg in der Königsdisziplin bejubeln. Der zuvor letzte Abfahrtserfolg datierte von 7. März 2015, als Hannes Reichelt in Kvitfjell zugeschlagen hatte.

Foto: AP

Erlösung für die Abfahrtsnation Österreich: Mit Nummer 26 erwischte Franz eine grandiose Fahrt, schnappte Svindal den Sieg vor der Nase weg. "Ich kann es noch nicht glauben. Die Fahrt war richtig cool. Ich wollte mich reinklemmen, habe es während der Fahrt aber nicht geglaubt. Es ist befreiend, sehr cool. Ich weiß, dass ich sehr gut Skifahren kann. Heute ist es mir gut geglückt, ich habe mich schon im Training sehr wohl gefühlt", war Franz überglücklich und versprach: "Heute werden wir schon ein, zwei trinken!"

Zweitbester Österreicher wurde Romed Baumann (+0,74) als Elfter. Im Ziel ballte er die Faust: "Ich habe mich im Training schon ganz wohl gefühlt. Es war gut, aber noch nicht perfekt. Ich bin froh, dass ich es gut hinuntergebracht habe!"

Emotionale Rückkehr

Für Matthias Mayer war die Reise nach Gröden eine spezielle. Im Vorjahr brach er sich bei seinem Sturzflug am Eingang zur Ciaslat- Wiese zwei Brustwirbel und musste die Saison abschreiben. Erst in Val d'Isere feierte der 26- Jährige vor zwei Wochen sein Renn- Comeback. Heuer schwang er mit einem Rückstand von 89 Hundertstel gesund im Ziel ab.

Das Ergebnis:

1. Max Franz (AUT) 1:56,60 Minuten

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:56,64 +0,04 Sekunden

3. Steven Nyman (USA) 1:57,01 +0,41

4. Adrien Theaux (FRA) 1:57,04 +0,44

5. Erik Guay (CAN) 1:57,16 +0,56

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:57,21 +0,61

7. Travis Ganong (USA) 1:57,22 +0,62

8. Bryce Bennett (USA) 1:57,23 +0,63

9. Nils Mani (SUI) 1:57,25 +0,65

10. Guillermo Fayed (FRA) 1:57,33 +0,73

11. Romed Baumann (AUT) 1:57,34 +0,74

12. Kjetil Jansrud (NOR) 1:57,35 +0,75

13. Christof Innerhofer (ITA) 1:57,37 +0,77

14. Beat Feuz (SUI) 1:57,47 +0,87

. Patrick Küng (SUI) 1:57,47 +0,87

16. Klaus Kröll (AUT) 1:57,48 +0,88

17. Matthias Mayer (AUT) 1:57,53 +0,93

. Hannes Reichelt (AUT) 1:57,53 +0,93

. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 1:57,53 +0,93

20. Carlo Janka (SUI) 1:57,66 +1,06

21. Johan Clarey (FRA) 1:57,78 +1,18

22. Peter Fill (ITA) 1:57,83 +1,23

23. Brice Roger (FRA) 1:57,85 +1,25

24. Nicolas Raffort (FRA) 1:57,89 +1,29

25. Dominik Paris (ITA) 1:57,91 +1,31

26. Thomas Dressen (GER) 1:57,99 +1,39

27. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:58,00 +1,40

28. Mauro Caviezel (SUI) 1:58,08 +1,48

29. Jared Goldberg (USA) 1:58,09 +1,49

30. Mattia Casse (ITA) 1:58,17 +1,57

Weiter:

36. Christian Walder (AUT) 1:58,43 +1,83

44. Frederic Berthold (AUT) 1:58,79 +2,19

49. Otmar Striedinger (AUT) 1:59,18 +2,58

53. Joachim Puchner (AUT) 2:00,05 +3,45

Ausgeschieden u.a.: Niklas Köck (AUT), Adrian Smiseth Sejersted (NOR)