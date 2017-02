Seifriedsberger bei dreifachem DSV- Erfolg Fünfte

Jacqueline Seifriedsberger hat am Wochenende in Ljubno ihre besten Ergebnisse im Skisprung- Weltcup der Damen im heurigen Jahr erreicht. Die Oberösterreicherin landete auf dem sechsten (Samstag) und auf dem fünften Platz (90/89,5 m) und war damit am Sonntag beste ÖSV- Athletin. Die Vortags- Zweite Daniela Iraschko- Stolz (90/89,5) kam über den achten Rang, unmittelbar vor Chiara Hölzl, nicht hinaus.