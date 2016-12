Schweizer streiten mit uns über besseren Ski- Stil!

Österreich gegen die Schweiz - dieses Duell kennen die Ski- Fans. Seit Jahren ist unser westliches Nachbarland mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner im Weltcup. Nun sorgt ein neu eingeführter Skistil für Aufregung zwischen den beiden Ländern.

Von einem "natürlichen und schönen Skilauf" ist die Rede. "Die Bewegungen sind nicht mehr so extrem, die Füße etwa so weit auseinander wie beim normalen Laufen, die Skis weniger aggressiv", beschreibt Rainer Schultes, Leiter einer Skischule, die neue "österreichische" Idee. Diese soll den Carving ablösen, ein neues Ski- Zeitalter einläuten. In Skischulen wird bereits die neue Art des Skifahrens gelehrt.

"Daran ist nichts neu"

In der Schweiz trifft man auf Gegenwehr. "Am österreichischen Stil ist nichts neu. Das ist einfach ein Marketinggag. Das ist wie wenn man die Schokolade neu verpackt", beklagt Riet Campell, Direktor von Swiss Snowsports. Dennoch begrüßt er die Entscheidung, vom Carvingschwung wegkommen zu wollen und das Rutschen wieder zu unterrichten. Dennoch stehe der Skischüler im Mittelpunkt des Unterrichtens.

Man darf gespannt sein, ob sich dieser "Schönskilauf" in der Ski- Szene durchsetzt.