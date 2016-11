Schock um Ski- Star! Saison- Aus für Eva- Maria Brem

Österreichs Damen- Skiteam muss nach Anna Veiths Langzeit- Ausfall den nächsten Rückschlag verdauen. Riesentorlauf- Weltcupsiegerin Eva- Maria Brem stürzte am Freitag beim Vorbereitungstraining für den Slalomauftakt in Levi am Pass Thurn nach einem Einfädler so schwer, dass sie sich einen doppelten Unterschenkelbruch im linken Bein zuzog. Die Sportlerin des Jahres (siehe Video oben!) fällt für die komplette WM- Saison aus.