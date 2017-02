Schock um Schlierenzauer: Sturz bei Skifliegen

Mit dem Akja hatte Schlierenzauer vom Auslauf des "Schanzenmonsters" nach seinem heftigen Sturz abtransportiert werden müssen. Er hatte Schmerzen im operierten Knie, konnte aber die Arme bewegen. Wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie war er ja über ein Jahr außer Gefecht gewesen und hatte erst vor etwa drei Wochen sein Comeback gefeiert.

Foto: AP

Am Samstag beendete Gregor das erste von zwei Skifliegen (Sieger Stefan Kraft - zur Story HIER ) in Oberstdorf noch als guter 19., am Sonntag dann der böse Sturz in der Qualifikation für den zweiten Bewerb - den übrigens wieder Stefan Kraft für sich entscheiden konnte!

Foto: APA/dpa/Daniel Karmann

Keine inneren Verletzungen

Aus dem Spital gab es vom ÖSV- Arzt gute Nachrichten: Fix sind lediglich eine schwere Brustkorbprellung und ein großes Hämatom im Oberschenkel. Sorgen macht allerdings noch das Knie, das am Montagvormittag in Innsbruck noch einer Magnetresonanz- Untersuchung unterzogen werden soll. Allerdings: "Das Knie ist klinisch untersucht (CT und Röntgen, Anm.) worden, macht aber einen guten Eindruck", so ÖSV- Pressesprecher Florian Kotlaba.

Fraglich auch, wie Gregor diesen Sturz mental wegstecken kann. Ersten Informationen zufolge soll er guter Dinge sein. Das macht Mut!