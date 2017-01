Schock: Ski- Superstar Svindal droht Saisonende!

Nach seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr auf der Streif in Kitzbühel ist Svindal erst in der heurigen Saison wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Anfang Dezember landetet er bei seinem Comeback beim Super- G von Val d'Isere sofort auf Platz zwei. Am Tag darauf wurde er bei der Abfahrt sensationell Dritter. Auch in Gröden schaffte er mit Platz zwei den Sprung aufs Podest.

"Es geht so, es ist schwierig zu sagen. Es geht nicht so schlecht, dass ich überhaupt nicht fahren kann, aber auch nicht sehr gut", hatte Svindal nach dem zweiten Lauberhorntraining gemeint. In den letzten Wochen musste der Norweger immer wieder Einheiten auslassen.

"Schwierige Entscheidung"

Auf Instagram hat Aksel Lund Svindal zu seiner Abreise aus Wengen Stellung genommen. Die Probleme betreffen das linke Knie, gab er an. "Wengen. Eines der spektakulärsten Rennen der Welt. Aber ich werde morgen nicht aus dem Starthaus gehen. Da ist etwas in meinen linken Knie nicht so, wie es sein sollte. Ich muss dem nachgehen. Eine schwierige Entscheidung, aber hoffentlich die richtige", schrieb Svindal.

Das erneute Saisonende wäre ein herber Rückschlag für den 34- Jährigen.