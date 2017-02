Schock im ÖSV- Team: Marcel Hirscher erkrankt

Ski- Superstar Marcel Hirscher ist erkrankt. Österreichs große Medaillenhoffnung bei den Alpinski- Weltmeisterschaften in St. Moritz hütete am Freitag mit einer Wärmeflasche das Bett in seinem Zimmer im Teamhotel Laudinella. Das für Freitag angesetzte Abfahrtstraining für die Alpine Kombination am Montag ließ der Salzburger aus. Im Video oben erklärt "Hirscher- Mastermind" Stefan Illek, wie's hinter den Kulissen läuft.