Schneemangel: Val d'Isere statt Beaver Creek?

In Beaver Creek war das Ergebnis der Schneekontrolle für die Abfahrt, den Super- G und den Riesentorlauf negativ ausgefallen. "Das kalte Wetter kam nicht rechtzeitig, es ist zu wenig Zeit, um die Abfahrtsstrecke und den Zielraum zu präparieren", sagte Mike Imhof, der Präsident der Vail Valley Foundation.

Vor fünf Jahren hatte sich der Weltcup- Tross in die entgegensetzte Richtung orientieren müssen. Beaver übernahm 2011 zwei Herrenrennen (RTL, Slalom) und einen Damen- Super- G vom damals schneelosen Val d'Isere. Diesmal herrschen aber im Frühwinter in Europa bessere Bedingungen als im hochgelegenen Colorado.

Grünes Licht für Killington

In Killington, in tieferen Lagen, gab es indes nach der Schneekontrolle am Donnerstag Grünes Licht für die Damen- Weltcuprennen am 26. und 27. November. In dem Skiresort an der US- Ostküste können ein Riesentorlauf (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) wie geplant in Szene gehen. Noch keine Entscheidung ist aber hinsichtlich der folgenden drei Damen- Speedrennen in Lake Louise (Training ab 29.11.) gefallen. Die Veranstalter hoffen noch, bei der Schneekontrolle spätestens am Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

Die Absage in Beaver Creek brachte für die Verbände auch logistische Probleme. Die Teams absolvieren an diversen Orten ihre Vorbereitung. Das ÖSV- Aufgebot war am 10. November mit 14 Athleten sowie Betreuern und Serviceleuten nach Nakiska in die kanadischen Rocky Mountains abgeflogen. Dort soll nun noch bis Montag trainiert werden.