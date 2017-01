Schlieri zwickt das Knie: "Haben alles im Griff"

Gregor Schlierenzauer ist noch auf der Suche nach der Kontinuität. Seit seinem Comeback hat der Tiroler die Ränge 31, 8 und 33 auf der Ergebnisliste stehen. Da machte der 27- Jährige aus den vorige Woche aufgetretenen Knieschmerzen kein Drama: "Da muss ich durch, es nützt nichts, auch wenn es nicht fein ist. Das gehört dazu, dem stelle ich mich."

Foto: AP

Nach einer harten Landung am Samstag war das operierte Knie über Nacht sichtbar angeschwollen. "Unser Physio- Team hat alles im Griff", konnte der Rekordadler am Freitag bei der Quali in Willingen antreten.

Im Teambewerb dabei

Mit 127 Metern belegte Gregor nicht nur den elften Platz in der Ausscheidung für das Einzel am Sonntag, ÖSV- Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte Schlierenzauer neben Michael Hayböck, Manuel Fettner und Stefan Kraft auch für das Teamspringen am Samstag.

Es ist in diesem Bewerb bereits die Generalprobe für die Nordische Ski- WM in Lahti. Ein Erfolgserlebnis im Mannschaftsspringen wäre wohl auch das beste Rezept gegen die kleine Formkrise. Vor dem Tournee- Springen in Innsbruck hatte das Team einen Magen- Darm- Virus aufgeschnappt, seither kämpften Kraft, Hayböck und Co. mehr mit der Gesundheit als mit den Gegnern.

Kuttin: "Alle sind fit"

"Jetzt sind aber wieder alle fit. Wir müssen schauen, dass wir den Ballast wieder wegkriegen und mit Leichtigkeit Ski springen anfangen", bringt Kuttin die Stimmung im heimischen Adler- Horst auf den Punkt.

Norbert Niederacher, Kronen Zeitung