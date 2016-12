Schlieri erstmals wieder im Schnee auf der Schanze

Starker Schneefall, dazu drehender Wind. Die Bedingungen in der Ramsau waren nicht einfach, doch Gregor Schlierenzauer blieb unbeirrt. Erstmals seit seinem Kreuzbandriss wagte er sich wieder auf Schnee von einem Bakken. "Insgesamt zwölf Sprünge habe ich absolviert" erklärte der 26- Jährige, der eine richtig gute Figur machte. "Es passt ganz gut", war er selbst zufrieden. Das sieht auch Stams- Trainer Christoph Strickner so, der Schlierenzauer - wie Cheftrainer Kuttin - mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Tiroler sieht seinen Schützling auf einem guten Weg.

Foto: GEPA

Gregor macht ständig Fortschritte", berichtet Strickner. Um zugleich vor zu hoher Erwartungshaltung zu warnen: "Technisch und im Kraftbereich gibt es noch das eine oder andere zu tun." Ob Schlierenzauer schon in Engelberg in den Weltcup zurückkehrt, ist unklar. "Eine optimistische Prognose", will Strickner es zumindest nicht ausschließen. Während Schlierenzauer weiter eisern trainiert, wird es für Kraft & Co. am Wochenende in Klingenthal ernst, wo zwei Bewerbe am Programm stehen. Die Damen starten indes in Lillehammer in die Saison.