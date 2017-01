Schlierenzauer in Willingen sicher qualifiziert

Gregor Schlierenzauer hat sich in Willingen sicher für den Einzelbewerb am Sonntag qualifiziert - und dank starker Trainingsleistungen auch das vierte Ticket für den Teambewerb am Samstag geholt! Schlierenzauer landete bei 127 Metern und wurde in der Ausscheidung Elfter. Der Quali- Sieg ging an den Deutschen Andreas Wellinger (141,5 m), der dafür 2000 Euro Prämie kassierte.