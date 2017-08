Salzburg siegt in Champions Hockey League

Hervorragend klappte am Sonntagabend das Überzahlspiel der Salzburger, vier der fünf Treffer fielen im Powerplay. Den Auftakt machte in der 19. Minute Alexander Rauchenwald, nur eine Minute später stellte Brant Harris auf 2:0, ehe Rauchenwald (28.) erneut in Überzahl zur 3:0- Führung erhöhte. Nach einem Treffer bei ausgeglichenem Spielerverhältnis auf dem Eis durch Alexander Cijan (34.) stand es nach zwei Dritteln bereits 4:0.

Im Schlussabschnitt nützte Ryan Duncan die numerische Überlegenheit zum 5:0 (53.). Dem Gästeteam boten sich ebenfalls mehrere Powerplay- Situationen, es konnte aber aus keiner einen Gewinn ziehen. So ließen die Slowaken auch ein 5:3, als Ende des dritten Drittels Thomas Raffl und Daniel Welser ihre Strafminuten auf der Bank absaßen, ungenützt.

Salzburg- Trainer Greg Poss war vom Auftritt seiner Mannschaft angetan. "Das war defensiv viel besser, das ist ein gutes Ergebnis. Unsere Überzahl war gut, aber auch die Unterzahl. Wir haben kein Gegentor bekommen, das war eine gute Leistung", meinte er im ORF- TV- Interview. Für die Partie gegen Tampere heiße es nun, "bereit zu sein".

Capitals kassieren 1:4

Die Vienna Capitals müssen auf ihren ersten Erfolg in der Champions Hockey League weiter warten. Der Eishockey- Meister unterlag am Sonntag bei JYP Jyväskylä mit 1:4 (0:2,0:0,1:2) und hält damit in Gruppe C als Letzter weiter bei einem Punkt aus der Niederlage nach Verlängerung gegen den weißrussischen Meister Grodno. Am Donnerstag sind die Finnen in Wien zu Gast.