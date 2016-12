Russische Piloten nach Doping- Bericht gesperrt

Vier russische Skeletonpiloten sind wegen Doping- Verdachts vom Internationalen Bob- und Skeletonverband IBSF vorläufig gesperrt worden. Die Sperre erfolge im Zuge der Nachermittlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu den Winterspielen in Sotschi 2014, teilte der IBSF am Freitag in Lausanne mit. Namen wurden nicht genannt.