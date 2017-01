Rodeln: Kammerländer mit nächstem Weltcup- Sieg

Nach seinem Einsitzer- Weltcupsieg hat Naturbahnrodler Thomas Kammerlander am Sonntag nachgelegt und auch das Verfolgungsrennen in Moskau gewonnen. Mit seinem Triumph vor Alex Gruber (ITA) und Aleksandr Jegorow (RUS) übernahm der Tiroler erstmals in seiner Karriere auch die Weltcupführung. In der Frauen- Verfolgung siegte Evelin Lanthaler (ITA), Tina Unterberger aus Oberösterreich wurde Dritte.