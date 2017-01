Rodel- WM: Letzte Tickets wurden vergeben

Die drei noch offenen Startplätze für die nächstwöchigen Rodel- Heimweltmeisterschaften in Innsbruck- Igls gehen an Armin Frauscher, David Gleirscher und Debütant Jonas Müller. Das Trio setzte sich am Freitag in zwei Qualifikationsläufen gegen Reinhard Egger durch. Medaillenanwärter Wolfgang Kindl hatte seinen Startplatz fix.